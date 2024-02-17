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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بديل الألماس.. إقبال المصريين على شراء الشبكة الفضة.. أسعار مفاجأة | فيديو

الشبكة الفضة
الشبكة الفضة

رصدت كاميرا صدى البلد بعض أشكال الشبكات الفضة ومتوسط أسعارها والإقبال عليها بعد انتشار بعض الآراء حول استبدال الشبكة الذهب بأخرى فضة.

 في البداية قال مايكل محسن صاحب أحد محلات الفضة إن الإقبال كبير خلال الفترة القادمة على طقم الشبكة الفضة لأنها بديل للألماس في الشكل، موضحا أنها تستخدم  أكسسوارات للعروسة لأنها تعطي مظهر الألماس ويمكن أفضل.

الشبكة الفضة تبدأ من 3000 جنيه 

وأشار محسن انه بدأ السؤال من الزبائن على الشبكة الفضة بشكل كبير، موضحا أن يوجد أطقم فضة بنفس شكل الذهب ويمكن طلائها بلون الذهب وتزن حوالي 30 جرام وتعادل في السعر سعر جرام ونصف من الذهب تتراوح أسعار اطقم الشبكة الفضة من 3000 جنيه لتصل إلى8000 جنيه .

لا يمكن للشعب المصري استبدال الذهب بالفضة

وأوضح مايكل محسن أن في اعتقاده أنه لا يمكن للشعب المصري استبدال الذهب بالفضة بسبب أن الذهب يستخدم للاستثمار بعيد الأجل قائلا الذهب زينة وخزينة.

وأشار إلى أن سعر جرام الفضة الخام الآن عيار 999 يتراوح بين 47 جنيه ليصل إلى 48 جنيها وعيار 999 سويسري  يتراوح من 48 جنيها إلى  49.5 جنيه والأونصة 22.58 دولار .

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