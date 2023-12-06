قابلة للتراجع.. أسعار الفضة في الأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو

قال تاجر فضيات، خلال لقاء مع موقع "صدى البلد" إن أسعار الفضة في الفترة الحالية قابلة للتراجع بسبب انخفاض اسعار الذهب، وتابع أن اسعار الفضة "الحل" تسجل اليوم الاربعاء حوالي 34 جنيها، و تسجل الفضة المصنعة عيار 925 رجالي مصري 40 جنيها، والمستورد يبدأ من 60 جنيها.

وأضاف أن اسعار الفضة المصنعة الحريمي المصري تبدأ من 60 جنيها، و المستورد يبدأ من 90 جنيها.

الإقبال على الفضة



وأوضح، أن هناك حالة من الهدوء في البيع والشراء، مع تراجع الطلب على المشغولات الفضية، بسبب الدراسة، و بدء الامتحانات، مشيرا إلى أن المشتري يقبل حاليا على المشغولات الفضية الحريمي بشكل اكبر.

ولفت، إلى أن الاقبال متزايد على الخواتم والانسيالات الرجالي التي تبدأ أسعارها من 300 جنيه فأكثر وفقا للوزن والخامة، والخواتم و السلاسل الرجالي التي تبدأ أسعارها من 200 جنيه فأكثر وفقا للوزن والخامة.