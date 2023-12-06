عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قابلة للتراجع.. أسعار الفضة في الأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو

صدى البلد

قال تاجر فضيات، خلال لقاء مع موقع "صدى البلد"  إن أسعار الفضة في الفترة الحالية قابلة للتراجع بسبب انخفاض اسعار الذهب، وتابع أن اسعار الفضة "الحل" تسجل اليوم الاربعاء حوالي 34 جنيها، و تسجل الفضة المصنعة عيار 925 رجالي مصري 40 جنيها، والمستورد يبدأ من 60 جنيها.

وأضاف أن اسعار الفضة المصنعة الحريمي المصري تبدأ من  60 جنيها، و المستورد يبدأ من 90 جنيها.

الإقبال على الفضة
 

وأوضح،  أن هناك حالة من الهدوء في البيع والشراء، مع تراجع الطلب على المشغولات الفضية، بسبب الدراسة، و بدء الامتحانات، مشيرا إلى أن المشتري يقبل حاليا على المشغولات الفضية الحريمي بشكل اكبر.

ولفت، إلى أن الاقبال متزايد على الخواتم والانسيالات الرجالي التي تبدأ أسعارها من 300 جنيه فأكثر وفقا للوزن والخامة، والخواتم و السلاسل الرجالي التي تبدأ أسعارها من 200 جنيه فأكثر وفقا للوزن والخامة.

أسعار الذهب أسعار الفضة المشغولات الفضية انخفاض اسعار الذهب انخفاض أسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

رسميًا.. ننشر أسماء المُستبعدين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يهاجم جوتيريش ويطالبه بالاستقالة الفورية

حملة السيسي الانتخابية تشارك في مؤتمر جماهيري لمستقبل وطن | شاهد

مشروعات ضخمة مرتقبة بين مصر وقطر في مجالي الشباب والرياضة

شكري يبحث مع قيادات النواب الأمريكي العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

البابا تواضروس الثاني يطالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أول ساعة

تجاهل مذكرة اعتقاله وذهب للشرق الأوسط.. ماذا يفعل بوتين في الخليج؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستخدمها الجيش المصري|أقوى الأسلحة العالمية تستعرضها الصين في معرض إيديكس 2023.. صور

استجابة لطلبات 4 دول|اليونسكو تدرج الإفطار الرمضاني بقائمة التراث غير المادي.. تفاصيل

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

رسالة غير متوقعة من هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان

فيديو

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ