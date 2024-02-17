أيمن يونس يُحذر لاعبي الزمالك من الإسماعيلي

حذر أيمن يونس نجم الزمالك السابق لاعبي الزمالك، قبل مباراة الفريق القادمة أمام الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرو من الدوري الممتاز.

وقال أيمن يونس فى تصريحات تلفزيونية "مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي ستكون صعبة، خاصة بعد الأداء الرائع للدراويش، والفوز في اللقاء السابق أمام سيراميكا".

وأضاف: "الإسماعيلي لديه لاعبين مميزين، وأبرزهم نادر فرج المهاجم الجديد للكرة المصرية، الذي وضح أن لديه نضوجا كاملا، وسيكون مصدر خطورة على الزمالك".

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك استعداداه لمباراة الإسماعيلي يوم 19 فبرار أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.