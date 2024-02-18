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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 18-2-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه دون أي تغيير مع بداية تعاملات اليوم الأحد 18-2-2024؛ للأسبوع الثالث علي التوالي.


وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري


وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والتنمية الصناعية والأهلي المصري.

سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك
وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص من بينها " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، مصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الإسكندرية، كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الإمارات دبي الوطني".


ارتفاع النقود في البنك المركزي

ارتفع جملة النقد المتداول خارج البنك المركزي إلي 1.101 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي بعد أن وصلت لـ 1.1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له بعد أن سجل 1.06 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.

قال تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري إن ودائع البنوك بالعملة المحلية قد بلغ 483.8 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 509.951 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ535.53 مليار جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت جملة نقود الإحتياطي لـ 1.6 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.581 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ1.6 تريليون جنيه في أغسطس 2023

وصل صافي الأصول المحلية ضمن نقود الإحتياطي حوالي 1.93 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقال 1.9 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.89 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

تضمنت تلك الأصول صافي المطوبات من الحكومة والتي سجلت حوالي 1.8 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.73 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس السنة ومقارنة بـ1.94 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

شملت بنود "الأوراق المالية والتسهيلات الائتمانية والودائع". 

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