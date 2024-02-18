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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بضغطة واحدة.. أقوى ميزة في واتساب تحميك من الاختراق

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

أصبحت مشكلة الرسائل الاحتيالية التي تستهدف مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp لسرقة أموالهم أو بياناتهم الشخصية أمرًا خطيرًا على سلامة المستخدمين والبيانات الخاصة بهم، إلى أن أعلن واتساب منذ أيام عن حل لهذه المشكلة. 

 

وأطلق تطبيق واتساب WhatsApp ميزة أمان جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستخدم ضد عمليات التصيد الاحتيالي وتعزيز أمان الحساب لمنع اختراق الحسابات من خلال “ ضغطة واحدة”. 

 

“بلوك بدون فتح الرسالة” هكذا أطلق بعض مستخدمي واتساب على الميزة الجديدة التي يمكنها توفير الوقت والجهد، وكذلك خطر النقر على روبط خبيثة يمكنها أن تخترق البيانات في ثواني قليلة. 

 

وتوفر هذه الميزة للمستخدمين حظر الرسائل الواردة من جهات اتصال غير معروفة مباشرة من شاشة القفل، مما يوفر طريقة ملائمة لمعالجة الرسائل غير المرغوب فيها حتى دون فتحها. 

 

ويمكن تفعيل الميزة  في حالة رأيت رسالة غير مرغوب فيها على شاشة القفل، فما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على الإشعار، وسترى خيارات لحظر المُرسل .

 

وإذا كنت تريد الإبلاغ عن جهة اتصال، فسيعرض التطبيق مطالبة ثانية. وما عليك سوى النقر على مربع الاختيار "الإبلاغ عن جهة اتصال" ثم الضغط على "حظر" في النافذة المنبثقة.

واتساب WhatsApp اختراق WhatsApp اختراق واتساب ميزة واتساب الرسائل الاحتيالية عمليات التصيد الاحتيالي منع اختراق حساب واتساب بلوك بدون فتح الرسالة

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