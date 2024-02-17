تشييع جثمان مريم مجدي في مسقط رأسها اليوم

تُشيع جنازة مريم مجدي، اليوم، في قرية شربين بالدقهلية، وهي السيدة المصرية التي قُتلت في سويسرا؛ بعدما سافرت بحثا عن أطفالها.

وتُدفن مريم مجدي، في مقابر الأسرة؛ بعد وصول جثمانها من سويسرا.

مريم مجدي، هي سيدة مصرية متزوجة من سويسري مصري الأصل، ولديها طفلتان “خديجة وفاطمة”، لكن زوجها كان يعاملها بقسوة، حتى انفصلا.

اشتعلت المشكلات بين مريم وطليقها بعد الانفصال؛ بسبب حضانة الفتاتين، وحكم القضاء لمريم بضم الطفلتين، وللأب بحق الرؤية، لكن الأب خطف الفتاتين في أثناء الرؤية وسافر إلى سويسرا.

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