كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية عملاقة.. أقوى موبايل أوبو في السوق بسعر مناسب

يعد هاتف Oppo A78 واحد من أحدث هواتف شركة أوبو وأفضلها للفئة المتوسطة والشباب، حيث يضم الهاتف عددًا من المواصفات الكبيرة أبرزها بطارية ضخمة وكاميرا فائقة الدقة ومعالج قوي إلى جانب سعر مناسب.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A78 5G



وحصل هاتف Oppo A78 على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، بجودة عرض +HD ، ودقة 1612×720 بكسل بمعدل تحديث 90 هرتز في الثانية ودعم 16.7 مليون لون.

ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 700، من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع بطاقة microSD للتوسعة.

ويحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن "SuperVOOC" بقوة 33 وات، وتدعي أوبو أن عمر البطارية يدوم حتى 447 ساعة، مع وقت شحن يصل إلى 63 دقيقة.

سعر هاتف أوبو Oppo A78 5G

يبدأ سعر الهاتف في السوق المصري من حوالي 11 ألف و 249 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .