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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد.. ماذا يحدث لأذنك عند التعرض للضوضاء؟

الضوضاء
الضوضاء

الضوضاء العالية والمستمرة يمكن أن تكون خطرًا على الأذن وتؤدي إلى مشاكل صحية، عندما يتعرض الشخص لمستويات ضوضاء مرتفعة لفترة طويلة من الزمن، فإنه يمكن أن يحدث ضرر في الأذن وخاصة في القوقعة والأذن الداخلية، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

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شاهد ماذا يحدث لأذنك عن التعرض للضوضاء 

الضوضاء العالية يمكن أن تسبب مشاكل مثل فقدان السمع المؤقت أو الدائم، وزيادة احتمالية الإصابة بالطنين (صوت طنين في الأذن)، والتهيج والتوتر العصبي، ومشاكل في النوم والتركيز.

احتمالية حدوث ضرر يعتمد على شدة ومدة التعرض للضوضاء، فكلما كانت الضوضاء أعلى والتعرض أطول، زادت فرصة حدوث الضرر، تعتبر الصناعات والأماكن التي تتعرض فيها لمستويات عالية من الضوضاء مثل البناء والتصنيع والموسيقى العالية الصوت والعروض النارية من بين الأمثلة على البيئات التي يمكن أن تكون فيها خطر الضوضاء على الأذن مرتفعًا.

لحماية أذنيك من خطر الضوضاء، يُنصح باستخدام سدادات الأذن عندما تكون في بيئة ضوضاء عالية، وتجنب التعرض المطول للضوضاء العالية قدر الإمكان، إذا كنت تعمل أو تعيش في مكان يتعرض فيه لمستويات عالية من الضوضاء، يمكن أن تستشير أخصائي الأذن للحصول على المشورة والإرشادات اللازمة لحماية أذنيك.

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