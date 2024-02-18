تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لهذا السبب

كشف الإعلامي أمير هشام سبب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 27 فبراير بالدوري، والأحمر يخوض مواجهة بلدية المحلة في نفس اليوم.

علي الجانب الآخر حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل تربع الفريق الكروي بالنادي الأهلي على عرش صدارة المجموعة الرابعة ولديه في رصيده 6 نقاط، بعد الفوز أمام ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.