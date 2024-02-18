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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: وحدات أوكرانية تتحصن في مصنع داخل أفدييفكا

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية انسحبت من أفدييفكا وتحصنت في مصنع أفدييفكا للكيماويات وفحم الكوك، بعد أن سيطرة وحدات روسية بالكامل على البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك الأوكرانية، وفق رويترز.

وذكر إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم الوزارة في تسجيل مصور نشرته الوزارة على تطبيق تيليجرام "يجري اتخاذ إجراءات لإخلاء المدينة بالكامل من المسلحين والتصدي للوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة وتتحصن في مصنع أفدييفكا للكيماويات وفحم الكوك".

وأشارت تقارير بأن القوات الروسية تلاحق فلول القوات الأوكرانية إلى الخط الدفاعي الثاني الواقع غربي أفدييفكا، وتحديدا في بلدة لاستوتشكينو.

وكان المسؤول في السلطات المحلية الموالية لروسيا في دونيتسك، يان جاجين، صرح في وقت سابق، السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، تغادر مواقعها في أفدييفكا بشكل فوضوي تاركة جراحها خلفها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان السبت إن قواتها حسنت مواقعها على الخطوط الأمامية في 4 مناطق مختلفة منها منطقة دونيتسك، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

جاء بعد ساعات من تصريح قائد الجيش الأوكراني الجديد، في الساعات الأولى من صباح السبت، بأن القوات الأوكرانية انسحبت من بلدة أفدييفكا المدمرة بشرق البلاد مما يمهد الطريق لأكبر تقدم لروسيا منذ مايو 2023 عندما استولت على مدينة باخموت.

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