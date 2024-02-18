«حتحوت» يكشف عن أزمة في اختيار حكم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، أن لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، تواجه أزمة في اختيار حكم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس المقبل.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن بعض أعضاء اللجنة اقترحوا ترشيح محمد معروف لإدارة المباراة إلا أن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام اعترض على هذا المقترح.

وتابع “حتحوت”، أن محمد عادل رفض إدارة المباراة، كما أنه أدار نهائي السوبر الأخير بين الأهلي ومودرن فيوتشر، في حين أن ترشيح أمين عمر لم يلق القبول خاصة أنه أدار مباراة قمة سابقة بين الأهلي والزمالك.

وأكد "حتحوت"، أن اسم إبراهيم نور الدين، بدأ يظهر في الصورة لإدارة اللقاء ليكون تكريمًا له على مسيرته بعد ما أعلن اعتزال التحكيم بنهاية الموسم الجاري.