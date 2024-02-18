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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الهيئة العامة للرقابة: رأس المال السوقي للبورصة وصل إلى تريليوني جنيه

صدى البلد

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البورصة المصرية شهدت نموًا قويًا الفترة الماضية في ظل التعديلات التي أقرتها الهيئة على صعيد القواعد.

ولفت فريد خلال كلمته اليوم الأحد، باليوم الأول لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين إلى أن رأس المال السوقي للبورصة وصل إلى تريليوني جنيه حاليًا، مقارنة بـ 850 مليار جنيه في منتصف 2022، وارتفع عدد العمليات لما يتراوح بين 140 إلى 160 ألف عملية يوميًا، وقيم التداولات لما بين 5 و6 مليارات جنيه، نظير 500 و600 مليون جنيه.

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وذكر أن الهيئة استحدثت القيد المؤقت، والذي يتيح للشركات الراغبة في القيد التعريف بقواعد القيد على صعيد الحوكمة، والقوائم المالية، وقيم التعاملات، والمساهمين، ما يسمح للشركة بالقيد أشهر بشكل مؤقت للتوافق مع قواعد الطرح، ويساهم في جذب شركات من القطاع الخاص للطرح بالبورصة.

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