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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس هيئة الرقابة المالية: سمحنا بقيد الشركات لمدة 6 أشهر مؤقتا

صدى البلد

قال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إنهم قاموا بتحديث قواعد القيد لتشجيع الشركات على الطرح بسوق المال.

وأضاف فريد، خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المنعقد اليوم الاحد"سمحنا بقيد الشركات لمدة 6 شهور بشكل مؤقت لكي تتعرف الشركات على كافة متطلبات السوق للطرح".

وأكد فريد أن طرح الشركات في السوق يعتمد على عاملين رئيسيين هما :

- أن يكون لدى الشركة الرغبة في النمو والتوسع والدخول للبورصة.

- حجم نشاط السوق ونمو التى يحققه.

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وكانت البورصة المصرية أصدرت في يناير الماضي استراتيجة لتطوير قواعد القيد بالبورصة، وأهمها وضع مهلة زمنية للشركات المقيــد لها أوراق مالية بالسوق الرئيسي والتي يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المطلـوب لزيادة رأسمالها إلى الحـد الأدنى للقيـد بالسوق الرئيسي "والبالـغ حاليـًا 100 مليون جنيه".

ووضعت حد أقصى لمدة قيد الأوراق المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنقل خلالها للسـوق الرئيسـي أو تشـطب، وعلـى أن يشـترط للقيـد بالسـوق أن تتضمـن الخطـة المقدمـة مـن الشـركة عنـد القيـد اسـتيفاءها لشـروط القيـد بالسوق الرئيسي خال فتـرة مـن 3 إلـى 5 سـنوات حسـب طبيعـة النشــاط، علــى أن يتــم نقــل قيــد الشــركة للســوق الرئيســي تلقائيــًا فــي حالــة تخطى رأسمالها 100 مليون جنيه، ووضع حد أدنى لقيد الشركات في سوق الشركات الصغيــرة والمتوسطة يبلغ 25 مليون جنيه.

هيئة الرقابة المالية القيد سوق المال

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