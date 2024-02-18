رئيس الرقابة المالية: نستهدف تحقيق 200 ألف عملية بالبورصة يوميا

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك نموا مستمرا للبورصة خلال الفترة الحالية وعمليات التداول من المستهدف أن تتجاوز 200 ألف عملية يوميا.

وأضاف أن البورصة شهدت نموا جيدا خلال الفترة الماضية فرأس المال السوقي ارتفع إلى 2 تريليون جنيه حاليا.

وأضاف فريد خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المنعقد اليوم بالقاهرة، أن عدد العمليات بالسوق ارتفعت من 30 ألف عملية إلى 160 ألف عملية يوميا.

ولفت إلى أن حجم التداول اليومي ارتفع من 600 مليون جنيه في الجلسة الواحدة إلى أكثر من 5 مليارات جنيه حاليا، موضحا أن خلال جلسة واحدة في شهر يناير الماضي بلغت قيم التداول 8.5 مليار جنيه.