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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

محمود حجازي
محمود حجازي

احتفل صناع فيلم "عيسى" ببدء أول يوم تصوير بحضور أبطال العمل (خالد الصاوي، محمود حجازي، رنا رئيس، نانسي صلاح، أحمد سلامة) للمنافسة به خلال عام 2024. 

وكشف الفنان محمود حجازي لـ “صدى البلد” عن شخصيته في فيلم "عيسى" وقال إنه يجسد شخصية شاب يدعى إسلام «باد بوي» متعدد العلاقات ويحب معاكسة البنات، لكنه يغير على أختة جدًا، مشيرًا إلى أنه يحب التنوع في الأدوار وسعيد جدًا بالعمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز لأنه مخرج مبدع. 

وتابع محمود حجازي، أنه سعيد جدًا بالعمل مع الفنان خالد الصاوي في فيلم عيسى، وعلق قائلاً: «بحبه جدًا وهو جميل جدًا وفنان رائع.. وفيلم عيسى تاني تجربة معه بعد مسلسل الكتيبة 101 وكنا نتحدث فيه بـ لغة أهل سيناء وهناك العديد من الذكريات الجميلة في ذلك العمل». 

وعبّر محمود حجازي، عن سعادته بالعمل في فيلم عيسى مع الفنان مينا مسعود، قائلًا: «مينا دا حبيبي يلا تعالي من السفر وهنكسر الدنيا في الفيلم إن شاء الله». 

وأضاف أنه يشارك في الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسلي (سر إلهي وجري الوحوش)، لافتًا إلى أنه في مسلسل سر إلهي يجسد شخص عنيف وحاد عند ولديه مشاكل في علاقة الحب لديه».

وأما عن عيد الحب، قال محمود حجازي: إنه قضاه برفقة زوجته مستمتعين بالعشاء في أجواء رومانسية، واختتم بتهنئة الشعب المصري والعربي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فيلم عيسى

تدور أحداث فيلم عيسى في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق، أحداثه تحمل في نهايتها عددًا من الصدمات و المفاجآت. 

فيلم عيسى من بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي،  أحمد سلامة ، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري عدد كبير من الفنانين، ومن تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبدالعزيز. 

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