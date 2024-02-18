عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| شيفروليه أفيو الجديدة بالسوق المصري

محرك شيفروليه أفيو
محرك شيفروليه أفيو موديل 2024

اختفت العديد من طرازات شيفروليه بالسوق المصري خلال الفترة الماضية لعدة أسباب ، ولكن خلال الفترة القادمة سيتم طرح سيارة شيفروليه أفيو الجديدة كلياً بالسوق المصري ، وتنتمي أفيو الجديدة لفئة السيارات السيدان .

محرك شيفروليه أفيو موديل 2024

ثاني أرخص سيارات جاك في مصر.. كم يبلغ سعرها الجديد

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه

تم صناعة شيفروليه أفيو موديل 2024 من خلال المشروع المشترك SAIC-GM-Wuling ، ومن المحتمل أن تظهر بشعار Wuling.

- محرك شيفروليه أفيو موديل 2024 :

محرك شيفروليه أفيو موديل 2024

عزم دوران شيفروليه أفيو موديل 2024 يصل الي 142 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 98 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي .

- مواصفات شيفروليه أفيو الجديدة :

تأتي شيفروليه أفيو الجديدة موديل 2024 بـ مقاعد ذات لونين، وبها نظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه، وبها اتصال Bluetooth، وراديو AM و FM، ونظام صوت بأربعة سماعات، و USB لتشغيل الموسيقى، وبها اتصال بالهاتف الذكي عبر Android Auto و Apple CarPlay.

- وسائل الأمان بـ شيفروليه أفيو  :

محرك شيفروليه أفيو موديل 2024

تحتوي سيارة شيفروليه أفيو  موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام ABS على جميع العجلات الأربع ، ومكابح قرصية ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، وتنبيه حزام الأمان ، وست وسائد هوائية، وكاميرا خلفية .
 

شيفروليه أفيو الجديدة السيارات السيدان شيفروليه أفيو الجديدة شيفروليه أفيو موديل 2024 SAIC-GM-Wuling WULING

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

موضوعات متعلقة

ضربوه لحد الموت.. القبض على 4 عاطلين بتهمة القـ.ـتل العمد في القنطرة

تويوتا Bozhi 4X الكهربائية تنطلق بهذه المواصفات

هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بالسوق المصري

للطرق الوعرة .. نيسان أكس تريل أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه

سيات إبيزا هاتشباك بـ 65 ألف جنيه

إرشادات لـ لحام رادياتير السيارة بـ المنزل| تعرف عليها

أودي Q8 e-tron الجديدة بهذه الأسعار

نصائح لتوفير استهلاك الوقود بالسيارات | تفاصيل

ترشيحاتنا

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر

عربية النواب: تحرك مصر أمام العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين

في كلمته الأسبوعية.. بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب الأهلية بالسودان

كاميرات المراقبة كلمة السر.. إجراءات عاجلة لكشف غموض مقتـ.ل مسئول يمني بالجيزة

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 ألف طن داخل مخزنين بالقاهرة

مثل هتلر .. رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ