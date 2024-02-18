شاهد| شيفروليه أفيو الجديدة بالسوق المصري

اختفت العديد من طرازات شيفروليه بالسوق المصري خلال الفترة الماضية لعدة أسباب ، ولكن خلال الفترة القادمة سيتم طرح سيارة شيفروليه أفيو الجديدة كلياً بالسوق المصري ، وتنتمي أفيو الجديدة لفئة السيارات السيدان .

محرك شيفروليه أفيو موديل 2024

تم صناعة شيفروليه أفيو موديل 2024 من خلال المشروع المشترك SAIC-GM-Wuling ، ومن المحتمل أن تظهر بشعار Wuling.

- محرك شيفروليه أفيو موديل 2024 :

محرك شيفروليه أفيو موديل 2024

عزم دوران شيفروليه أفيو موديل 2024 يصل الي 142 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 98 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي .

- مواصفات شيفروليه أفيو الجديدة :

تأتي شيفروليه أفيو الجديدة موديل 2024 بـ مقاعد ذات لونين، وبها نظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه، وبها اتصال Bluetooth، وراديو AM و FM، ونظام صوت بأربعة سماعات، و USB لتشغيل الموسيقى، وبها اتصال بالهاتف الذكي عبر Android Auto و Apple CarPlay.

- وسائل الأمان بـ شيفروليه أفيو :

محرك شيفروليه أفيو موديل 2024

تحتوي سيارة شيفروليه أفيو موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام ABS على جميع العجلات الأربع ، ومكابح قرصية ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، وتنبيه حزام الأمان ، وست وسائد هوائية، وكاميرا خلفية .

