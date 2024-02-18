اليوم.. ريال مدريد في مواجهة رايو فاليكانو لتعزيز صدارته للدوري

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو، اليوم الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن جيرونا، فيما يحتل رايو فاليكانو المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.



وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مواجهة اليوم:

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارثيا، جاكوب.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ثيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي في الدور الأول من المسابقة