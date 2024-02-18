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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواقع التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين.. ندوة بمركز إعلام الخارجة

جانب من الندوه
جانب من الندوه

عقد مركز اعلام الخارجة اليوم الأحد ندوة بعنوان ( مواقع التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين) .

حاضر في الندوة الدكتورة فاطمة الزهراء سعد محمد طه، استاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب، وافتتحت الندوة غادة بصيط محمد، مسئول الإعلام التنموي بالترحيب بالحضور، ونوهت بأن قطاع الإعلام الداخلى أطلق حملة إعلامية تستهدف تنمية الأسرة من كافة الجوانب سواء الصحية أو النفسية أو الاجتماعية كما أنها تناقش العوامل التى تؤثر على العلاقات بداخلها أو تؤثر على استقراراها مثل مواقع التواصل الإجتماعي .

وشرحت مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها تطبيقات تساعد فى التواصل بين الأفراد أو الجماعات ثم تناولت أنواع تلك التطبيقات وأشهرها مثل الفيس بوك وتوتير وتك توك وغيرها.

 كما شرحت أهم مميزات تلك المواقع فى التواصل مع أفراد العائلة أو الأسرة وتبادل الخبرات وتزويد المعارف وتنمية الوعى واكتساب مهارات تساعد الآباء الجدد على التعامل مع الأبناء بطريقة حديثة.

وأكدت أن مواقع التواصل تساهم فى إظهار الود بين أفراد الأسرة من خلال نشر منشورات أو صور تجمع أفراد الأسرة.

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وحذرت الطالبات من اساءة استخدام تلك المواقع أو ادمانها لأنها تؤثر على العلاقة بين أفراد الأسرة وتؤدى إلى العزلة الإجتماعية وفقدان التواصل أو نشر منشورات ترسخ لبعض المفاهيم الخاطئة عن المرأة المصرية أو نشر أفكار غريبة عن المجتمع المصرى مثل الاستقلالية عن الأسرة مما يؤدى إلى تفكك الأسرة.

 وأشارت د. فاطمة إلى أن هناك جرائم إلكترونية من الممكن أن تتعرض لها الفتاة فلابد للأسرة من التعامل الجيد معها والابلاغ عن تلك الجرائم عن طريق الخط الساخن ١٠٨.

وفى ختام الندوة حددت الدكتورة فاطمة الخطوات التى يمكن للفتاة والأسرة من خلالها تجنب مخاطر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك عن طريق عدم قبول صداقة أى شخص لا تعرفه أو عدم الاكثار من نشر صور منفردة واستخدام كلمات سر قوية وعدم الدخول على مواقع غير موثقة.

أدار اللقاء  غادة بصيط محمد-مسئول الإعلام التنموي تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد، مدير مركز إعلام الخارجة.

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