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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

صدى البلد

شاركت  الفنانة بسنت شوقي جمهورها بصورها مع محمد فراج وتغزلت فيه ووصفته بـالأمير الساحر.

 

وظهرت بسنت شوقي بإطلالة عروس البحر، فكان موضوع الحفل ارتداء ملابس مستوحاة من عروس البحر تحت شعار "عروس البحر في الخليج".

 

اختارت بسنت شوقي فستانا من تصميم تيما عابد لمجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2024، التي عرضتها منذ أيام في أسبوع دبي للموضة، لكنها عدلت قليلا على الفستان.

 

جاء الفستان الأصلي بلون فضي ومتوسط الطول، من خامة Sequin لامعة وما تعرف في الأسواق باسم "قشر السمك"، وهو مناسب لموضوع الحفل، ومن الأسفل جاء واسعا بقصة Mermaid وهي تعني عروس البحر، وزودت أساور من نفس خامة أسفل الفستان.


ونسقت بسنت شوقي الفستان مع صيحة Wet Hair أو الشعر المبلل، وجاء المكياج فوق العيون بلون أزرق.

 

وكان الفستان بسنت شوقي ارتدته بشكل مختلف عن عارضة الأزياء العلامة التجارية للفستان 

 

واليكم التصميم علي عارضة الأزياء وعلي بسنت شوقي 

 

 

الفنانة بسنت شوقي بسنت شوقي فستان بسنت شوقي عروس البحر عارضة أزياء

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