نائبة: مبادرة ابدأ تدفع الصناعة للأمام.. ونطالب بخطة لمواجهة التحديات أمام القطاع

قالت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنمية الاقتصادية تعتمد على الصناعة و القيمة المضافة التي تضفيها على المواد الخام التي تسعى الدول لتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وقالت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، " مبادرة ابدأ تدفع القطاع الصناعي للأمام مستطردة " طالبنا باستراتيجية الصناعة منذ عامين و حل معوقات الصناعة و المشكلات التي تواجهها.

و قالت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الاستراتيجية يجب أن تكون ذات أهداف واضحة و بتمويلات محددة ومدى زمني واضح، مشددة على ضرورة وضوح جهود الوزارة و الخطط المستقبلية فيما يتعلق بتطوير البحث والتطوير بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي ، وطلبت استيضاح جهود الحكومة فيما يتعلق بالتفاوض حول تنفيذ الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل حدود الكربون على وارداتها باعتبار الاتحاد الاوروبي احد اكبر الشركاء التجاريين لمصر.