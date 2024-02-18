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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

منتخب الرماية بجامعة عين شمس يحقق المركز الخامس ببطولة الشهيد الرفاعي

صدى البلد

شارك منتخب الرماية لجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال51 المقامة في رحاب جامعة قناة السويس بنادي الشاطئ التابع لهيئه قناة السويس بالإسماعيلية بمشاركة 80 طالب وطالبة يمثلون 16 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

 

وتأتي مشاركة منتخب الرماية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف اداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وإشراف تنفيذي طارق احمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي وفاطمة خليفه رئيس قسم الأنشطة، وعلاء باز  مشرف منتخب الرماية.

وحقق المنتخب المركز الخامس علي مستوي الجامعات المصرية ومثل منتخب جامعة عين شمس الطالبات منة الله احمد مصطفى مسدس ضغط هواء، وشمس حسام الدين محمد مسدس ضغط هواء، ومنة طلعت عبد المغني بندقيه ضغط هواء، وملك محمود محمد مسدس ضغط هواء
فرح احمد عبد الرحيم مسدس ضغط هواء، وهايدي أحمد حسن مسدس ضغط هواء.

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