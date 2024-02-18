"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

أثارت أغنية الفنان حسام حبيب الجديدة جدلا قبل طرحها للجمهور ، خصوصا انه تم تأجيل طرحها قبل ذلك، ولكن حساب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على "انستجرام" طرح البرومو التشويقي للاعنية.

ونشرت الشركة مقطعا من أغنية "كدابة" للمطرب حسام حبيب، ولكن لم يظهر به صوت حسام حبيب

وتم كتابة "قريباً" أي اقترب موعد طرحها.

واتهم المنتج والموزع المصري محمد شفيق حسام بسرقة مذهب أغنيته الجديدة "كدابة" ، من أغنية طُرحت مؤخرا للمطرب الصاعد محمود عز

وهي أغنية أنتجها الموزع محمد شفيق للمطرب الصاعد.



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