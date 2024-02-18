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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يدين تشبيه الرئيس البرازيلي للمحرقة ويستدعي السفير لتوبيخه

صدى البلد

استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة تشبيه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بين تصرفات إسرائيل ضد حماس والمحرقة، مشيرًا إلى أنها "تجاوزت الخط الأحمر"، وفقًا لما ذكرته تايمز أوف إسرائيل.

ووصف نتنياهو تصريحات الرئيس لولا بأنها "مخزية ومثيرة للقلق"، واتهمه بالتهوين من شأن المحرقة ومحاولة تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. 

وأكد أن تشبيه إسرائيل بالنظام النازي والمحرقة أمر غير مقبول، معتبرا أنه "خط أحمر" لا يجوز تجاوزه.

وجدد نتنياهو في بيان تناول الجدل، التزام إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضمن حدود القانون الدولي، مؤكدا أن إسرائيل تقاتل من أجل أمنها ومستقبلها حتى النصر الكامل.

واتخذ نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس قرار استدعاء السفير البرازيلي "لتوبيخ شديد اللهجة".

 وتؤكد هذه الخطوة موقف إسرائيل ضد الخطاب الذي يُنظر إليه على أنه يقلل من أهمية المحرقة وينتقد عدوان إسرائيل بحجة الدفاع عن النفس.

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