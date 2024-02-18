بدء حملة "حقك تنظمي" في الشرقية بالوحدة الصحية بـ بني شبل

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، وذلك من داخل وحدة طب الأسرة ببني شبل، التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة ١٨-٢٨ فبراير ٢٠٢٤ على مرحلتين، الأولى تستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ١٨ حتى ٢٢ فبراير، وتضم ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "القنايات، أولاد صقر، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، بلبيس، أبو حماد".

وتفقد وكيل الوزارة يرافقه مديرة إدارة تنظيم الأسرة، ومدير المكتب الإعلامي بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالقنايات، أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم، متفقداً عيادة تنظيم الأسرة، ونادي المرأة، مشيداً بالمشغولات اليدوية للسيدات، وموجهاً مديرة إدارة تنظيم الأسرة، بتخصيص معرض دائم لنوادي المرأة بكل إدارة صحية بالمحافظة، في الوحدات المميزة، وذات الإقبال العالي، وذلك لتشجيع السيدات بالقرية أعضاء نادي المرأة بهذه الوحدات على العمل والربح ومن داخل المنزل.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة، والتي تخدم أكثر من ٣٧ ألف نسمة، منهم ٧٥٤٠ أسرة، متابعاً جلسات التطعيمات الروتينية للأطفال، وخدمات طب الأسنان، كما تابع غرفة ملفات طب الأسرة، موجهاً بسرعة استكمال كافة ملفات الأسرة الموجودة بالقرية وتوابعها، وفي نهاية الزيارة أكد على أهمية المعاملة الجيدة وحسن الاستقبال لجميع المترددات على الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للسيدات وللمواطنين بالقرية.

وأوضح "مسعود" أن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشرة إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلي أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال ٢٣٢ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٢ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٠ طبيب مدرب، و٣٠٣ ممرضات، و٤١٤ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.