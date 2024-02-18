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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق

زف الإعلامي إبراهيم فايق بشرى سارة لجماهير الزمالك، بشان موقف أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول، من مباراة نهائي كأس مصر.

وأكد فايق فى تصريحات تلفزيونية أن أحمد فتوح لاعب الزمالك سيكون جاهزا من أجل خوض مباراة الأهلى فى بطولة الكأس.

وأشار إلى أن اللاعب سيعود قبل المباراة المنتظرة وسينتهى من برنامجه التأهيلي خلال الأسبوع المقبل، عقب إصابته بالعضلة الخلفية مع المنتخب الوطنى الاول في أمم إفريقيا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء يوم 8 مارس القادم على ملعب المملكة أرينا فى السعودية.

 

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