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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

صدى البلد

تحدث هاني العقبي المدير الفني للمصرية للاتصالات عن المهاجم الغاني صامويل أوبونج لاعب فريق الشباب مواليد 2006 المتحرف بالنادي الأهلي، والذي تمت إعارة إلى المصرية للاتصالات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال العقبي في تصريحات عبر برنامج “طويلة وعالية” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "صامويل شارك لمدة 45 دقيقة في مباراة المقاصة السابقة".

وأوضح: "هو لاعب جيد وجسده متوسط ولكنه يملك القوة بدون ضعف، قادر على الفوز في الالتحامات مع المنافس بشكل جيد وهو لاعب مزعج ويلعب بالقدمين ومستوى الارتقاء الخاص به ممتاز".

وأضاف "أوبونج يشبه طريقة لعب جونيور أجايي، ولكنه يملك سرعات أفضل منه، ويمكن الاعتماد عليه في مركز المهاجم أو على الأطراف أو كصانع لعب".

وأردف العقبي "أشكر الأهلي على ثقتهم فينا ومنحنا اللاعب، وليد سليمان رشحه لي، وتحدثت مع إدارة النادي، وحصلنا على خدماته بالفعل في آخر يوم قيد".

واختتم تصريحاته: "هناك ملامح شخصية قوية ظهرت للاعب، هو قليل الكلام ويركز على اللعب والتدرب بقوة، ويريد أن يثبت نفسه للعودة إلى النادي الأهلي".

فترة الانتقالات الشتوية جونيور اجاى النادي الأهلي المصرية للاتصالات

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