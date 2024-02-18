أحمد شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

زف الإعلامي أحمد شوبير، خبرًا سارًا لجماهير النادي الأهلي، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام ميدياما الغاني، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيوينة "وسام أبوعلى، أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة ميدياما الغاني، بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية".

وأضاف: "وسام أبوعلى، سوف يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم الإثنين، ليصبح جاهزًا لمباراة ميدياما"

ويلتقي الأهلي مع ميدياما الغاني، الجمعة المقبل، في غانا، في إطار مباريات الجولة الخامسة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.