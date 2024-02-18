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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الزمالك تخطف القلوب بإطلالة ساحرة| صور

زوجة محمد عواد
زوجة محمد عواد

حرصت المذيعة حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وبدت حنين خالد بإطلالة أنيقة وجذابة، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة، مع لون الكشمير في الشفاه.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري غدًا الإثنين 19 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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IMG_٢٠٢٤٠٢١٧_٢٠٣٥٣١

IMG_٢٠٢٤٠٢١٧_٢٠٣٨٤٤
IMG_٢٠٢٤٠٢١٧_٢٠٣٨٤٤

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