عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، التي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال.

الاهلي والزمالك يجددا العهد بينهم

وأكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ونبذ كل التصرفات التي تهدف للنيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقاً من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشياً مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد.

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