أربعة مليارات جنيه.. تركي آل الشيخ يعلن دعم السينما المصرية

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة ستدعم السينما المصرية «بأربعة مليارات جنيه، وهذه الليلة ستكون أولى التعاونات في الليالي السعودية المصرية».

وتابع خلال لقائه على قناة DMC: «حفل الليالي السعودية المصرية بدار الأوبرا المصرية يحمل رمزية كبيرة، إن هذا الحفل سيكون للتاريخ وهذا هو انعكاس للعلاقة التاريخية بين البلدين، لافتًا على إنه سيكون حفلًا مميزًا».

واختتم آل الشيخ حديثه قائلًا: «الحقيقة أنني أحلم بمشروعات كبرى لأن مصر بلد مليئة بالمواهب والقدرات وكذلك السعودية ولو تكاملنا سيكون هناك تعاون مميز».