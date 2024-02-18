عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أربعة مليارات جنيه.. تركي آل الشيخ يعلن دعم السينما المصرية

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة ستدعم السينما المصرية «بأربعة مليارات جنيه، وهذه الليلة ستكون أولى التعاونات في الليالي السعودية المصرية».

 

وتابع خلال لقائه على قناة DMC: «حفل الليالي السعودية المصرية بدار الأوبرا المصرية يحمل رمزية كبيرة، إن هذا الحفل سيكون للتاريخ وهذا هو انعكاس للعلاقة التاريخية بين البلدين، لافتًا على إنه سيكون حفلًا مميزًا».

واختتم آل الشيخ حديثه قائلًا: «الحقيقة أنني أحلم بمشروعات كبرى لأن مصر بلد مليئة بالمواهب والقدرات وكذلك السعودية ولو تكاملنا سيكون هناك تعاون مميز».

تركي آل الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

بالأحضان.. صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى يشعل السوشيال ميديا

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في إسطنبول

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

أبوعوف وشاهين| ارتفاع جنوني لأسعار القهوة في مصر.. ما هي الأسباب؟

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة ونجوم الفن وتركي آل الشيخ.. لقطات من حفل الليلة السعودية المصرية

سفير مصر في السعودية يحضر مسرحية "تييت".. وحلمي يعلق: نورتوني |صور

أشرف عبد الباقي يكشف حقيقة استعانته بمدرب تمثيل لتجسيد تامبي

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

منير وشيرين والمهندس فى "ليلة سعودية - مصرية" اليوم

أول شخص يتعرض للاغتيال.. أحمد عبد الوهاب يكشف تفاصيل دوره فى الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024| رشا مهدي بالأسود على أفيش سر إلهي

أخبار الفن..من بينهم حنان مطاوع.. لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي.. ماذا حدث بين الشامي وجمهوره بعد عودته للحفلات؟

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: علينا دعم جهاز المنتخب في المرحلة المقبلة للوصول للمونديال

مـ جزرة لـ العمال في مصانع إيلون ماسك.. تفاصيل

دعاء للمريض في ليلة النصف من شعبان.. «فيها يفرق كل أمر حكيم»

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

تفاصيل سحب تركيا الجنسية من محمود حسين مرشد الإخوان في إسطنبول

تسهيل سداد الاشتراكات.. بروتوكول تعاون بين هيئة التأمينات الاجتماعية والقومية للبريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض × أسود.. مي عمر تثير الجدل بفستان جريء| شاهد

فستان قصير.. داليا البحيري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مفاجأة صادمة بعد وضع كاميرا لرصد الغزلان في إحدى الغابات ببريطانيا

بعد وفاته.. انتشار صورة تجمع الأميرة رجوة في طفولتها بوالدها.. شاهد

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ