عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول شخص يتعرض للاغتيال.. أحمد عبد الوهاب يكشف تفاصيل دوره فى الحشاشين

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب

بعد نجاحه الموسم الماضي في تقديم شخصية الضابط حسام بمسلسل 1000 حمد لله على السلامة يعود أحمد عبد الوهاب في موسم رمضان 2024 من خلال المشاركة في مسلسل الحشاشين بدور يحي وهو أبن مؤذن مدينة أصفهان أول شخص تم اغتياله على يد حسن الصباح (كريم عبد العزيز).

كما يشارك أيضا أحمد عبد الوهاب مع كريم سامي كيمز في موسم رمضان كمؤلفين بمسلسل خالد نور وولده نور خالد بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو وإخراج محمد أمين.

مسلسل الحشاشين يدور حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمي.

ومسلسل خالد نور وولده نور خالد يدور في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية، ويشارك ببطولة المسلسل كل من كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد أمين.

كما ينتظر أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز عرض الجزء الثاني من المسلسل الناجح البيت بيتي علي منصة شاهد بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وإخراج خالد مرعي

وتعتبر مشاركة الممثل أحمد عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين امتدادًا للنجاح الذي حققه في مسلسل  1000 حمد لله على السلامة ومسلسل البيت بيتي بعد عرضه حصريًا على منصة شاهد vip، وتصدّره تريند المنصة طوال فترة عرضه، وقام أحمد عبد الوهاب بشخصية سمير الذي يعاني من أمراض نفسية بعد ابتعاده عن زوجته بالإكراه بسبب أهله، الأمر الذي لفت الانتباه إلى موهبته، وأيضًا قدم دور المايسترو في مسرحية أنستونا للفنانة دنيا سمير غانم والتي شارك في تأليفها.

وبجانب موهبته التمثيلية، شارك أحمد عبد الوهاب في تأليف العديد من الأعمال ما بين المسرح والسينما والدراما حيث شارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات اللوكاندة، صباحية مباركة، عائلة تس، شمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد الدرامي شارك في تأليف العديد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل البيت بيتي، بجانب فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.

أحمد عبد الوهاب مسلسل الحشاشين الفنان أحمد عبد الوهاب أعمال أحمد عبد الوهاب أعمال كريم عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| رشا مهدي بالأسود على أفيش سر إلهي

أخبار الفن..من بينهم حنان مطاوع.. لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي.. ماذا حدث بين الشامي وجمهوره بعد عودته للحفلات؟

في ذكرى ميلاده.. 15 معلومة لاتعرفها عن زكي فطين عبد الوهاب

في ذكرى ميلاده.. أسرار زيجات الفنان محمود ذو الفقار

أمير كرارة في مدينة الإنتاج من أجل بيت الرفاعي

بكاء واشتياق.. ماذا حدث بين الشامي وجمهوره بعد عودته للحفلات؟

مسلسلات رمضان 2024.. طرح بوسترات إضافية لمسلسل عتبات البهجة

عمل بـ صوت العرب والشباب والرياضة.. معلومات عن الإذاعي الراحل سيد محمود

ترشيحاتنا

نتنياهو يوافق على تقييد وصول المصلين للمسجد الأقصى في رمضان

عدد أيام شهر شعبان 1445هـ وموعد غرة رمضان

استياء في شمال الأراضي المحتلة من عجز قيادة إسرائيل عن مواجهة حزب الله

الحكومة تعلن مفاجأة سارة عن اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج.. أدعية من أفضل ما قيل

سعر الياميش في أهلا رمضان والأسواق.. واللوز المحمص بـ680 جنيها للكيلو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "بنقدر ظروفك"

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "مسار إجباري"

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

فيديو

أسعار اللحوم .. تحرك جديد وتوقعات أسعار ما قبل شهر رمضان

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ