أول شخص يتعرض للاغتيال.. أحمد عبد الوهاب يكشف تفاصيل دوره فى الحشاشين

بعد نجاحه الموسم الماضي في تقديم شخصية الضابط حسام بمسلسل 1000 حمد لله على السلامة يعود أحمد عبد الوهاب في موسم رمضان 2024 من خلال المشاركة في مسلسل الحشاشين بدور يحي وهو أبن مؤذن مدينة أصفهان أول شخص تم اغتياله على يد حسن الصباح (كريم عبد العزيز).

كما يشارك أيضا أحمد عبد الوهاب مع كريم سامي كيمز في موسم رمضان كمؤلفين بمسلسل خالد نور وولده نور خالد بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو وإخراج محمد أمين.

مسلسل الحشاشين يدور حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمي.

ومسلسل خالد نور وولده نور خالد يدور في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية، ويشارك ببطولة المسلسل كل من كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد أمين.

كما ينتظر أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز عرض الجزء الثاني من المسلسل الناجح البيت بيتي علي منصة شاهد بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وإخراج خالد مرعي

وتعتبر مشاركة الممثل أحمد عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين امتدادًا للنجاح الذي حققه في مسلسل 1000 حمد لله على السلامة ومسلسل البيت بيتي بعد عرضه حصريًا على منصة شاهد vip، وتصدّره تريند المنصة طوال فترة عرضه، وقام أحمد عبد الوهاب بشخصية سمير الذي يعاني من أمراض نفسية بعد ابتعاده عن زوجته بالإكراه بسبب أهله، الأمر الذي لفت الانتباه إلى موهبته، وأيضًا قدم دور المايسترو في مسرحية أنستونا للفنانة دنيا سمير غانم والتي شارك في تأليفها.

وبجانب موهبته التمثيلية، شارك أحمد عبد الوهاب في تأليف العديد من الأعمال ما بين المسرح والسينما والدراما حيث شارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات اللوكاندة، صباحية مباركة، عائلة تس، شمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد الدرامي شارك في تأليف العديد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل البيت بيتي، بجانب فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.