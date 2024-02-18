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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن..من بينهم حنان مطاوع.. لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي.. ماذا حدث بين الشامي وجمهوره بعد عودته للحفلات؟

حنان مطاوع
حنان مطاوع

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها

أعمال محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية

تجسيدا لأهداف وزارة الثقافة المتمثلة في إعادة إحياء التراث وتعريف الأجيال الجديدة برموزه، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقديم سلسلة وهابيات حيث يقام حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى في الثامنة مساء اليوم علي مسرح معهد الموسيقى العربية.

 

من بينهم حنان مطاوع.. لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي

أيام قليلة وتنطلق الدورة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بمشاركة 6 أفلام، وتشكّلت لجنة تحكيم هذه الدورة

 

بكاء واشتياق.. ماذا حدث بين الشامي وجمهوره بعد عودته للحفلات؟

بعد غياب عن الحفلات، أحيا الفنان السوري الشاب “الشامي” حفله الأوّل في “بيروت هول”، ي بحضور عدد كبير من مُعجبيه في لبنان.

 

مسلسلات رمضان 2024|البوسترات الفردية لأبطال سر إلهي

نشرت الفنانة روجينا البوسترات الفردية لمسلسل “سر إلهي” ، من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام 2024.

الأوبرا المصرية الأجيال الجديدة الأخبار المحلية والعالمية الدكتور خالد داغر الدكتور مصطفى حلمى الكاثوليكى للسينما

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