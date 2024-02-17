مسلسلات رمضان 2024|البوسترات الفردية لأبطال سر إلهي

نشرت الفنانة روجينا البوسترات الفردية لمسلسل “سر إلهي” ، من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام 2024.

وكتبت روجينا على البوسترات، معلقة: “بسم الله توكلنا على الله مسلسل سر إلهي رمضان 2024 ، تاليف أمين جمال .. واخراج وتصوير رؤوف عبد العزيز ، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك”.

كشفت روجينا عن تفاصيل دورها بمسلسل «سر إلهي» الذي من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام ٢٠٢٤ .

وقالت روجينا خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة إن المسلسل فكرته مميزة وجديدة وقريبة من الجمهور.

وأضافت روجينا، أنها تجسد شخصية تسمي نصرة ضمن أحداث المسلسل، وهى شخصية غير محبة للأموال، وهي سيدة متزوجة تتعرض للخيانة والغدر من أقرب الناس إليها، لذلك تقرر الانتقام.

وتابعت روجينا، أنها خائفة من ردود فعل الجمهور على الدور ، لكنها على يقين من أن أحداث المسلسل ستنال إعجاب الجمهور ، معلقة: “قررت أعمل حاجة جديدة عليا وعلى الجمهور، والمختلف في سر إلهي هو أن المسلسل إنساني وسيمس كل القلوب”.

طرحت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، تيزر البرومو الأول لمسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، استعدادًا لبدء عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.



وظهرت روجينا وهي تلاعب نفسها شطرنج بملامح حادة، بشكل مختلف في البرومو التشويقي لمسلسل سهر إلهي من خلال برومو بالأبيض والأسود تصدرته بإطلالة مختلفة عن أعمالها السابقة ، وظهرت جرعة عالية من الإثارة والتشويق والغموض التي دائما ما يحرص على تقديمها المخرج رؤوف عبد العزيز للمشاهد في ظل وهو سؤال محير للجمهور .. ماذا سيحدث؟!".



تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.



أبطال مسلسل "سر إلهي"



وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".



مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.