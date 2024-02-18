بكاء واشتياق.. ماذا حدث بين الشامي وجمهوره بعد عودته للحفلات؟

بعد غياب عن الحفلات، أحيا الفنان السوري الشاب “الشامي” حفله الأوّل في “بيروت هول”، ي بحضور عدد كبير من مُعجبيه في لبنان.

الحفل شهد إقبالا كبيرا، وهذا كان واضحا منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن التذاكر خصوصا انها رفعت شعار كامل العدد بعد ساعات.



كان لقاء الشامي بجمهور بعد غياب مؤثرا، حيث توقف عن الغناء فجأة وبكى، وصعد المعجبين عاى المسرح وعانقوه خلال الحفل تعبيرا عن اشتياقهم له.



أحدث اغانيه

طرح الشامي مؤخراً أغنيته الجديدة "صبراً" وحصدت بساعة واحدة 100 ألف مشاهدة، لتتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي و هي من كلماته وألحانه وصورها فيديو كليب بإدارة حسان رحايل.

شهرته

اشتهر الشامي بأغنية "يا ليل ويا العين" والتي تخطت الـ 100 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب وبعد أن حاز على جائزة أفضل اغنية للعام عربياً في مهرجان Joy Awards ، شوق الجمهور لجديده الذي أطلقه منذ فترة وهي أغنية "صبرا".