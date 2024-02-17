نسمة محجوب: «حبيتك» أغنية فرحي.. ولم أعتمد على موديل

كشفت الفنان نسمة محجوب عن تفاصيل تقديمها أغنية "حبيتك"، التى طرحت مؤخرا بمناسبة عيد الحب.

وقالت نسمة محجوب لـ"صدى البلد": “حبيتك هى أغنية فرحى، حيث قدمتها فى حفل زفافى، ولذلك كانت فكرتها منذ سنوات طويلة، وعندما فكرت فى تقديم أغنية بعيد الحب كان الأرجح بالنسبة لى، وخضعت إلى دراسة متأنية وتفكير بعمق شديد، حتى أقدم للجمهور ما يرضيه ويستمتع به، وأمتع نفسى أيضا”.

وأضافت: “وعندما فكرنا فى تنفيذ الفيديو كليب، كنت حريصة على التفكير خارج الصندوق، وألا أعتمد فى الأغنية على موديل بجانبى، ليظهر حالة الحب أو الرومانسية، وهذه النوعية من الكليبات لا أحبذها، وعندما جلست مع فريق عمل الأغنية الشاعر رمضان محمد والملحن شريف بدر والموزع الأردنى عبادة كيو، الذى أعاد توزيع الأغنية مجددا، والكليب تولى إخراجه إبراهيم عزت، قررنا وقتها عدم الاعتماد على موديل، وتقديم الكليب بالشكل الذى ظهر عليه، وهو أن يشاركنى عبادة كيو الكليب كموزع موسيقى وليس كموديل”.

نسمة محجوب

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة نسمة محجوب تعيش حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لطرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة القادمة، كما أحيت عددا من الحفلات الغنائية، وتعاقدت على مجموعة أخرى من الحفلات تحييها خلال الفترة القادمة.

وتقول كلمات "حبيتك":

قولى بحبك سمعهالى.. ده انت كل مابتقولهالى

عينى بتقولك عيدهالى

ده انت معاك

صدقت ان أنا فعلا حبيت.. وبدأت أتخيل عيلة وبيت

ما انا أصلى لقدام بصيت

وأنا وياك

أنا حبيتك وانا معرفش إزاى أو ليه.. وف قلبى كلام قبلك متقالش وحسيت بيه

أول ما مشاعرى لحبك مالوا.. وأول ما عينى لعينك قالوا

بحس بإيه

أيوه بعيشلك كل حياتي.. ده انت حبك بالنسبالى

هو الدنيا وأحلى ليالى

بشوفها معاك

سيبنى حبيبي معاك ما خلاص.. لمست بقلبى معاك إحساس

بينسينى الكون والناس

وانا وياك

أنا حبيتك وانا معرفش إزاى أو ليه.. وف قلبى كلام قبلك متقالش وحسيت بيه

أول ما مشاعرى لحبك مالوا.. واول ما عينى لعينك قالوا

بحس بإيه