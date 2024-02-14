بعد الهجوم عليها بسبب بدلة الرقص في رمضان.. رانيا يوسف ترد على منتقديها

خرجت الفنانة رانيا يوسف، عن صمتها، بعد إثارتها للجدل في الفترة الأخيرة، بسبب انتشار صورها ببدلة رقص خلال تصويرها مشاهدها في مسلسل يعرض في رمضان 2024.

رانيا يوسف

رانيا يوسف ترد على منتقديها

علقت رانيا يوسف على الانتقادات التي وجهت لها عبر برنامج ET بالعربي قائلة: "أنا مشوفتش جدل أنا بشتغل أنا مش مركزة في السوشيال ميديا ومين بيقول ايه لأنها كلها حوارات ملهاش لازمة".

وتابعت قائلة ردًا على المنتقدين: "انتوا لسه مشفتوش المسلسل علشان تحكموا عليه والبدل مقفولة مفهاش حاجة ومش مكشوفة ومش عارفة انتوا بتتكلموا في ايه دا فضا وفراغ أو ضيق وقت أو تسلية، بس تمام اتسلوا".

وعن مسلسلها الجديد "جريمة منتصف الليل" قالت رانيا يوسف: "القصة حقيقية عن حادثة حصلت منذ تقريبا 15 سنة أنا شخصيا أعرف الأشخاص الحقيقيين الأشخاص اللي حصلت لهم الحادثة".

مسلسل جريمة منتصف الليل

في جانب آخر تواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "جريمة منتصف الليل"، الذي يشاركها بطولته أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، وميار الغيطي.

وتجسد رانيا في المسلسل شخصية الراقصة "ريري" والدة الطالبة "ميسون" التي تجسدها ميار الغيطي، وترتدي رانيا يوسف خلال الأحداث عددا من بدل الرقص المناسبة للدور الذي تقدمه.

رانيا يوسف

رانيا يوسف تتحدث عن ابنتها

وتحدثت رانيا يوسف عن علاقتها بابنتها نانسي قائلة: "بنتي نسخه طبق الأصل مني في طريقة الكلام والإطلالات والطباع، وأنا حريصة إني أكون لها أب وأم وأخت وكل شيء في الحياة"، وبسؤالها عن علاقتها بوالدها المنتج محمد مختار ردت: "مبحبش أردد اسمه علي لساني".

وحول الانتقادات التي تعرضت لها رانيا يوسف عقب اطلالتهما الأخيرة سويا قالت:"لا يشغلني الأمر علي الإطلاق وأنا مقتنعة تماما بما أفعله أنا وابنتي، ومن يستاء من ذلك لا يتابع أخبارنا وهذا هو الحل من وجهة نظري".