لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اختيارات المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، للاعبين جدد.

وكتب عبر فيسبوك: “أسامة فيصل وإبراهيم عادل وأحمد حسن كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر أول اختيارات حسام حسن لتجديد دماء المنتخب القومي حسام حسن اختار ٤ حراس مرمى بسام ، أحمد الشناوي ، مصطفى شوبير ، عواد”.

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال١٣ للدوري الممتاز .



يضم جهاز منتخب مصر طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .



كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي وعادل مصطفي مدرب عام المنتخب و محمود حرب مدير المنتخب الاوليمبي .