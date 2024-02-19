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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اختيارات المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، للاعبين جدد.

وكتب عبر فيسبوك: “أسامة فيصل وإبراهيم عادل وأحمد  حسن كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر أول اختيارات حسام حسن لتجديد دماء المنتخب القومي حسام حسن اختار ٤ حراس مرمى بسام ، أحمد الشناوي ، مصطفى شوبير ، عواد”. 

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال١٣ للدوري الممتاز .


يضم جهاز منتخب مصر طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .


كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي وعادل مصطفي مدرب عام المنتخب و محمود حرب مدير المنتخب الاوليمبي .

إبراهيم حسن أحمد حسن احمد حسن كوكا أحمد الشناوي المدير الفني للمنتخب المصري فرج عامر رئيس نادي سموحة نادي سموحة منتخب مصر الأوليمبي مصطفى شوبير

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