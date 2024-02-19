حزب الله يعلن شن 9 هجمات خطيرة على مواقع القوات الإسرائيلية |تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن حصيلة الهجمات التي شنتها عناصر الحزب الأحد الكالتالي:

القطاع الشرقي

الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

الساعة 14:50 استهداف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة.

الساعة 15:35 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

الساعة 15:45 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 15:50 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 17:45 استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش راميم (هونين) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

القطاع الغربي