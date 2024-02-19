تعرف على آخر تطورات ضم أسامة فيصل إلى القلعة الحمراء

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يتواصل بشكل رسمي مع أسامه فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، لضمه في الصيف المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فيصل ضمن اهتمامات الأهلي بالفعل وتحت مراقبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني من أجل تقييمه، ولكن لم يتم التواصل بشكل رسمي أو طلب ضم اللاعب حتى الآن".

وكانت قد قررت لجنة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي، تجهيز تقرير شامل عن أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأوليمبي، والبنك الأهلي، من أجل عرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر.