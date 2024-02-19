غزة.. اشتباكات عنيفة في خان يونس ودوي صافرات الإنذار بغلاف القطاع

أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن آليات إسرائيلية توغلت بمحيط مستشفى الجزائر التخصصي بعبسان شرق خان يونس وسط اشتباكات عنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

من جانب آخر أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات قرب قطاع غزة.

ولم يذكر الجيش مناطق انطلاق صافرات الإنذار ولا تفاصيل ما حدث، لكن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن صافرات تحذير من صواريخ سمعت في مناطق غلاف غزة للمرة الأولى منذ أسابيع عدة.

وعدّدت الصحيفة مناطق عين هاحوريش ونيريم ونير عوز، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار.