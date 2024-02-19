لأول مرة منذ توليه مقاليد الحكم.. أمير الكويت يزور قطر غدا

أفادت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الاثنين، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له سيتوجهون يوم غد الثلاثاء إلى دولة قطر وذلك في زيارة دولة.



ويقوم أمير الكويت بزيارات خارجية بدأها بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين، وتعد هذه الزيارات الأولى له منذ أن تولى الحكم في البلاد.

وتولى أمير الكويت السابع عشر الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم رسميا في ديسمبر الماضي.

ويسعى أمير الكويت السابع عشر الشيخ مشعل الأحمد إلى إجراء إصلاحات كبيرة بدأها بإقالة الحكومة وحل مجلس الأمة حيث قال في خطابه يوم التنصيب إن الحكومة والمجلس توافقا على الإضرار بمصالح البلاد.

وقال الشيخ مشعل الأحمد يوم الخميس الماضي في مرسوم حل مجلس الامة، "إنه تجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام عبارات ماسة غير المنضبطة".