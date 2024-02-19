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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المهن السينمائية تنعى والدة ساندرا نشأت

صدى البلد

نعت نقابة المهن السينمائية والدة المخرجة ساندرا نشات، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . 

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان : ينعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة الزميلة  المخرجة ساندرا نشأت  في وفاة السيدة والدتها ، وتقدم النقابة خالص العزاء للاسرة فى  مصابهم الأليم داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته

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وكانت قد رحلت عن عالمنا،  أمس  انطوانيت توفيق نصري دحدوح والدة المخرجة ساندرا نشأت، بعد صراع طويل مع المرض، وكانت محتجزة داخل إحدى المستشفيات الكبرى في محافظة القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية، ومكثت داخل العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.

أعلن خبر الوفاة  المنتج الفني هاني عبد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “انتقلت إلى الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت”.

ساندرا نشأت المخرجة ساندرا نشأت المخرج مسعد فودة المهن السينمائية فيسبوك فيس بوك

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