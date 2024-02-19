حسام حبيب يقتحم قائمة الأعلى مشاهدة بـ كدابة.. تفاصيل

تمكنت أغنية كدابة للفنان حسام حبيب من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر ، عبر موقع يوتيوب .

واحتلت أغنية كدابة المركز السابع عبر موقع يوتيوب مصر ، بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط ، حيث حققت ما يقرب من ربع مليون مشاهدة .

أغنية “كدابة” من ألحان إسلام رفعت، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

أغنية “كدابة” تمثل عودة حسام حبيب الغنائية بعد غياب طويل، إذ كان آخر ألبوم له بعنوان فارق كتير عام 2016، وتلاه بآخر في عام 2017.

وقالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنان حسام حبيب غاب فترة طويلة جدا عن الغناء، ولكن من الواضح أنه سيرجع للساحة مرة أخرى.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفنان حسام حبيب صرح أنه يحضر حاليا لألبومه الجديد بعد انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحة أنه اقترب من الانتهاء من تسجيل أغانيه.

وأوضحت أن الفنان حسام حبيب قال إنه سيصدر خلال الأيام القادمة الألبوم وسيكون بعنوان “كدابة”، لافتة إلى أن الألبوم عبارة عن عشر أغانٍ.