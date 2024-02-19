الخطيب يوجه الدعوة لمجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم.

وبدوره أكد الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة الكابتن الخطيب، مؤكدًا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين.

ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، مؤكدًا أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة.

وأوضح الكابتن الخطيب أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة، ليس من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين

قبل أكثر من ١٠٠ سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.