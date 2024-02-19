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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سكان غزة يتلقون منشورات بعروض مالية طائلة مقابل معلومات عن الرهائن

سكان غزة يتلقون رسائل
سكان غزة يتلقون رسائل من الاحتلال

تلقى سكان غزة رسائل نصية تعرض عليهم أموالا مقابل معلومات عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى داخل غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تقول الرسالة، التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية، ما يلي: "هل أنت مهتم بمستقبل أفضل لعائلتك، وبمكافأة مالية كبيرة؟ هل لديك معلومات عن الرهائن أو من يحتجزهم؟ لا تتردد في الاتصال بنا على الرقم التالي".

ويحتوي النص أيضا على روابط لقنوات أخرى للاتصال بالمرسل، ورابط مع صور الرهائن.

وليس من الواضح على الفور أي هيئة داخل جهاز الأمن الإسرائيلي ترسل الرسائل.

وفي بداية الحرب على غزة، ألقت إسرائيل منشورات على سكان غزة تقدم مكافآت للحصول على معلومات عن الرهائن.

واحتجزت حماس وغيرها من جماعات المقاومة الأخرى في غزة 253 شخصا من جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويعتقد أن 130 منهم لا يزالون في غزة - وليس جميعهم
على قيد الحياة - بعد إطلاق سراح 105 مدنيين من الأسر خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر، وتم إطلاق سراح أربعة رهائن قبل ذلك.

وتم إنقاذ ثلاثة رهائن من قبل قوات الاحتلال، كما تم انتشال جثث 11 رهينة، بما في ذلك ثلاثة قتلهم الجيش عن طريق الخطأ.

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