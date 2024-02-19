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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

صدى البلد

تتزين سماء الأرض خلال هذا الشهر بظهور “ قمر الثلج ” والذي يعد  ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

ظهور قمر الثلج في هذا الموعد 

ذكر موقع سبيس في تقرير نشره مؤخرا أن  سماء الأرض  ستتزين في 24 فبراير بـ"قمر الثلج" المكتمل، أي قبل يوم تقريبا من الوصول إلى الأوج، أبعد نقطة عن الأرض في مدار القمر.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن هذا البدر يمكن تصنيفه على أنه "قمر صغير" فإنه ليس مصطلحا فلكيا معترفا به، إنه يصف فقط حقيقة أن القمر يبدو أصغر قليلا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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