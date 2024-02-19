منظمة الصحة العالمية تحذر: فيروس كورونا ينتقل عبر الإبل

حذرت منظمة الصحة العالمية بعد وفاة شخصين بسبب نوع نادر من فيروس كورونا ينتقل فقط من خلال لمس جمل أو شرب حليبه.

وحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ستار”، أودى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية - المعروفة أيضًا حول العالم باسم ميرس - بحياة شخصين في السعودية خلال الأشهر الأخيرة، وتم تأكيد حالتين أخريين .

وبعد إجراء التحقيقات المحلية، اتضح أن أحد المصابين كان صاحب جمل، بينما ثبت أن الآخر على اتصال غير مباشر بأحد الحيوانات من خلال عائلته المالكة للإبل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية: "يصاب البشر بفيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر بإبل البخاتي، وهي العائل الطبيعي والمصدر الحيواني للفيروس.

وأثبت فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية القدرة على الانتقال بين البشر.

وحتى الآن، حدث انتقال غير مستدام من إنسان إلى آخر بين المخالطين المقربين وفي مرافق الرعاية الصحية، حتى الآن، كان انتقال من إنسان إلى آخر خارج مرافق الرعاية الصحية محدودًا."

تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في السعودية عام 2012، وتم العثور على حوالي 2200 حالة منذ ذلك الحين.

وتم الإبلاغ عن 858 حالة وفاة بشكل عام، وتم اكتشاف حالات ميرس أيضًا في 27 دولة أخرى.

ومن بين 2609 حالة إصابة بفيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية و 939 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها عالميًا، تم الإبلاغ عن 84٪ و 91٪ على التوالي من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك حالات الوفاة والإصابات المبلغ عنها حديثًا.