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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بكتل العالمية تتطلع لزيادة التعاون مع مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد شركة بكتل والذى ضم ريتشارد ويل مدير التكرير والبتروكيماويات، وجوستن سيبرل الرئيس الإقليمى لمناطق أوربا وأفريقيا والشرق الأوسط وكريم الدسوقي مدير شركة بكتل مصر وعماد خضير مدير الشئون التجارية والتعاقدات. 

أكد “الملا” أهمية التعاون البناء والشراكة المستمرة بين الجانبين وخاصة فى مجالات التحول الطاقى وإزالة الكربون حيث يتعاون الجانبان فى 28 مشروعاً قائماً بالفعل خاصة بإزالة الكربون وأن مصر نجحت فى تحقيق قصص نجاح فيما يخص إزالة الكربون.

كما أكد على أهمية تدقيق الدراسات الخاصة بوضوح المشروعات المطلوب تمويلها وعرضها على مؤسسات التمويل الدولية .

أعرب وفد بكتل عن سعادته بمستوى التعاون مع مصر وتطلع الجانبين المستمر لزيادته وتلاقى الرؤى نحو تعظيم الإمكانيات الذى تشهده الفترة الحالية، وقدم الوفد دعوة للوزير لافتتاح أول مدرسة خاصة بالسلامة وإدارة المخاطر فى العين السخنة فور الانتهاء منها قريباً. 

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدداً من اللقاءات والمباحثات  الثنائية  خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES2024.

شركة بكتل وزير البترول الصحفي مايكل عياد التحول الطاقي المهندس طارق الملا شركة بكتل مصر

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