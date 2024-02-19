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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إدارة الطاقة بالاتحاد الأوروبي: اجتماعات لجذب الاستثمارات بمشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ديته يول يورجنسون مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي ، لبحث اوجه التعاون المشترك في مشروعات الانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات.

أكد “الملا” بالجلسة المنعقدة خلال اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2024،  أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي مع مصر فى كثير من المشروعات الحيوية ، لافتاً إلى أهمية توفير الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية للإسراع فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي .

تناول اللقاء أهمية وضع خارطة طريق لتنفيذ مشروعات التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز فى مصر بالتعاون مع الشركات الأوروبية والبنك الدولي.

من جانبها ، أوضحت مديرة إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي أن مصر لديها إمكانات كبيرة في الطاقة المتجددة ويمكن استغلالها والتوسع فى مشروعاتها ، لافتة إلى أن هناك اجتماعات دورية لوضع مسار للعمل وجذب الاستثمارات فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر .

إيجيبس 2024 إيجيبس طارق الملا الصحفي مايكل عياد إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي مفوضية الاتحاد الاوروبي

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