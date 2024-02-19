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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتعزيز التعاون.. عبد الرازق يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار 

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس اليوم،  أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار  وأعضاء الوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البرلمان في البلدين الصديقين.

زيارة في  دفع العلاقات  إلى آفاق أرحب 

رحب المستشار "عبد الرازق " برئيس الوفد الإيفواري ومرافقيه متمنيا لهم  التوفيق فى زيارتهم لمصر ، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار على مختلف الاصعدة في ظل تميز العلاقات بين القيادتين السياسيتين بهما.

وأعرب عن تطلعه في ان تساهم هذه الزيارة في  دفع العلاقات  الي آفاق أرحب فى كافة المجالات برلمانيا و سياسيا واقتصاديا  بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشاد " عبدالرازق"  بالمواقف الإيفوارية الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية وخاصة فيما يتعلق بتأييد كوت ديفوار لموقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

من جانبه اعرب  أداما بيكتوجو عن تقديره لحسن الاستقبال الذي شهده ومرافقوه منذ وصوله الى القاهرة منوهاً بما تشهده مصر من تطور وإنجازات لمسها الوفد أثناء الزيارة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية بموقف مصر من القضية الفلسطينية مؤكداً ان بلاده ترفض كل أشكال العنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتدعو الي ضرورة إدخال المساعدات لقطاع غزة فوراً.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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